МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Второй Международный нефтегазовый молодежный форум Hackathon Oil Tech Challenge 2021 соберет в Альметьевске (Республика Татарстан) с 8 по 15 июля 250 студентов, преподавателей и молодых специалистов нефтегазовой области, сообщают организаторы.

"HOT Challenge – это уникальная образовательная площадка, целью которой является выявление и профессиональное развитие прогрессивной команды талантливой молодежи для решения актуальных задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом России. Программа HOT Challenge 2021 включает шесть дней интенсива: самостоятельные треки, мастер-классы ведущих экспертов нефтегазовой сферы, блиц-хакатоны, деловые игры", — говорится в сообщении. Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти в России

Ключевой темой нынешнего форума станет устойчивое развитие. Для решения командами проектных задач на хакатоне определены следующие цели в области устойчивого развития ООН: "Доступная и чистая энергия", "Ответственное потребление и производство", "Борьба с изменением климата", "Сохранение экосистем суши". Особое внимание, как отмечается, будет уделено развитию навыков лидерства, эффективной коммуникации, ориентации на результат.

Ожидается, что на форум приедут 250 студентов, молодых специалистов и преподавателей России и стран СНГ. За индивидуальные достижения самые активные участники HOT Challenge 2021 получат денежные призы и возможность войти в кадровый резерв компаний ТЭК, пройти практику в ведущих нефтегазовых компаниях России и зарубежных стран по рекомендации Минэнерго РФ. Организаторами форума выступают министерство энергетики РФ, ПАО "Татнефть", молодежный совет нефтегазовой отрасли.

Участниками первого Международного нефтегазового молодежного форума в 2019 году стали 250 человек из Казахстана, Белоруссии, Туркмении, Узбекистана и России: преподаватели, аспиранты и студенты 32 вузов, молодые специалисты 20 компаний ТЭК. На хакатоне их объединили в 42 международные команды. Участники предложили более 50 проектных идей. Лучшие решения были оцифрованы и внесены в базу данных, они посвящены как совершенствованию текущих производственных процессов, так и разработке новых технологий. Минэнерго США дало прогноз по добыче в рамках ОПЕК+ после июля

В 2015 году государства – члены ООН приняли повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Она содержит 17 взаимосвязанных целей, направленных на сохранение ресурсов планеты, на борьбу с изменением климата, на улучшение жизни и благосостояния всех людей. Для достижения поставленных целей необходимы совместные усилия правительств, частного сектора, гражданского общества. Компания "Татнефть" присоединилась к глобальному договору ООН два года назад.