МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман допускает, что в следующий раз ОПЕК+ может обсудить рост добычи нефти альянса только в августе, но считает лучшим вариантом увеличить ее как можно скорее.

"Такое может быть", — сказал он в интервью телеканалу CNBC, отвечая на вопрос о том, справедливо ли утверждение, что в следующий раз ОПЕК+ сможет вернуться к вопросу о росте добычи нефти на заседании в августе.

При этом он добавил, что альянс "заинтересован добавить дополнительные баррели на рынок как можно скорее". Однако сделать это нужно очень осторожно, пояснил министр. Бен Сальман также отметил, что необходимо увеличить добычу уже сейчас, так как того требует сезонный рост спроса в третьем квартале.

"Но нужно быть осторожным, чтобы не перестараться. Не сделать этого – это неосторожность, перестараться с этим – это тоже неосторожность, поскольку до сих пор на рынке происходят события, создающие неопределенность. Особенно это касается Ирана и COVID. Также это связано с тем, что в первом квартале запасы обычно растут", — заявил он. Эксперт объяснил позицию ОАЭ по сделке ОПЕК+

При этом саудовский министр пояснил, что в отличие от марта 2020 года, когда соглашение ОПЕК+ истекло и производители начали в его отсутствие бесконтрольно увеличить добычу, текущие параметры сделки фактически действуют до конца апреля 2022 года. По его словам, ни один из участников соглашения ОПЕК+ не заявил, что не будет его соблюдать, если альянс не согласует новые параметры на период после июля.

Очередной раунд переговоров ОПЕК+ в понедельник, 5 июля, так и не состоялся: заседание было отменено после консультаций, новой даты пока не называлось. При этом заседания альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ продлить нефтяную сделку до конца всего 2022 года с конца апреля.

ОАЭ выступают против принятия решения о продлении сделки прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают. Комитет альянса рекомендовал осуществлять его ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.