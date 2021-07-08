МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Запасы газа в нескольких подземных хранилищах Европы, доступ к активной мощности которых есть у "Газпрома", 6 июля снизились на фоне остановки поставок по магистральному трубопроводу "Ямал-Европа" в связи с началом ежегодного планового ремонта, следует из данных платформы Gas Infrastructure Europe. Пойдут на все: "Газпром" придумал, как заставить Европу "прогнуться"

Так, запасы газа в ПХГ "Реден" в Германии, принадлежащем "Газпрому", во вторник уменьшились на 0,38 процентного пункта, до 8,62%. Суточная производительность этого ПХГ, используемая группой "Газпром", как следует из материалов компании, составляет 50,5 миллиона кубометров.

Кроме того, запасы в ПХГ "Бергермеер" в Нидерландах уменьшились на 0,1 процентного пункта, до 14,73%. "Газпром" является соинвестором в этом ПХГ, суточная производительность хранилища, используемая "Газпром экспортом", составляет 26,1 миллиона кубометров.

Поставки газа по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник приостановились до 10 июля в связи с плановым ежегодным техобслуживанием. Сроки проведения таких работ традиционно согласовываются заранее, в данном случае, это было сделано еще в 2020 году. При этом и компания, и потребители всегда учитывают остановки на техремонты в своих планах, сообщал "Газпром".

Тем не менее, рынок довольно остро отреагировал на неучастие "Газпрома" в аукционе 29 июня на дополнительные транзитные мощности Украины. Предполагалось, что компания воспользуется опцией из-за планового ремонта на "Ямал-Европе", а затем "Северном потоке" в июле. Ожидание усиления дефицита предложения на рынке Европы подтолкнуло цены на газ на голландском хабе TTF выше 400 долларов за тысячу кубометров, и затем они продолжили рост.

Однако, как комментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов, "Газпром" в связи с плановыми ремонтами на основных экспортных газопроводах сможет использовать газ из своих подземных хранилищ в Европе.

"Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения: на "Северный поток" пришлось 15 миллиардов кубов, на украинский транзит — 14 миллиардов.