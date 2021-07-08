МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за период с 28 июня по 5 июля увеличилась на 8 копеек — до 48,17 рубля за литр, при этом наибольший рост показал бензин марки Аи-98 — сразу на 18 копеек, свидетельствуют материалы Росстата. Цена бензина Аи-92 обновила исторический максимум

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 6 копеек, до 45,4 рубля, а Аи-95 — на 8 копеек, до 49,11 рубля. Стоимость бензина Аи-98 достигла 56,05 рубля за литр, увеличившись за неделю на 18 копеек. Дизельное топливо также подорожало — на 10 копеек, до 50,01 рубля.

Цены на бензин с начала года к 5 июля в среднем выросли на 4,6%, на дизтопливо — на 2,7%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 4,7%, Аи-95 — на 4,4%, Аи-98 — на 4,7%.

Рост цен на бензин отмечен в 67 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Ханты-Мансийске – на 0,8%, Салехарде и Ульяновске – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске – на 0,4%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2%.

Производство бензина в РФ с 28 июня по 4 июля сократилось на 2,8% по сравнению с предыдущей неделей — до 745,3 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 1,7%, до 1,492 миллиона тонн.