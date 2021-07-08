МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Потребление энергоресурсов в мире в 2020 году упало на 4,5% в годовом выражении, что стало рекордом по уровню падения с 1945 года, говорится в ежегодном статистическом обзоре британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2021). Более половины поставок российского СПГ пришлось на Азию

"Потребление энергоресурсов упало на 4,5% в 2020 году — крупнейшее падение с 1945 года", — говорится в обзоре.

Отмечается, что три четверти падения пришлось на нефть, хотя природный газ и уголь также показали значительное снижение по объему потребления. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) — солнечная, ветряная и гидроэнергетика по потреблению выросли.

Из всех стран наибольшее падение в потреблении энергоресурсов произошло в США, Индии и России. Китай стал одной из немногих стран где потребление, наоборот, выросло. Рост там составил 2,1%.

Также выработка электроэнергии в мире в "ковидном" 2020 году упала на 0,9%, говорится в ежегодном статистическом обзоре британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2021).

Это рекордное падение за всю историю наблюдений BP, то есть за 35 лет. Компания ведет свои наблюдения с 1985 года.

"Выработка электроэнергии упала на 0,9%. Это больше, чем снижение в 2009 году (на 0,5%)", — сказано в обзоре.

Сама структура выработки за 2020 год несколько изменилась. Так, доля угля упала на 1,3% — до 35,1%, обновив минимум за всю историю наблюдений. Доля возобновляемых источников энергии, напротив, выросла с 10,3% до 11,7%, причем наибольший рост показала ветряная энергетика.