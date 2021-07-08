МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россия в 2020 году поставила большую часть своего сжиженного природного газа, 56%, на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, следует из данных ежегодного статистического обзора британской компании BP (Statistical Review of World Energy 2021). Shell и Qatar Petroleum поставят крупную партию СПГ в Китай

Так, из 40,4 миллиарда кубометров, экспортированных Россией на международные рынки в 2020 году, примерно 22,5 миллиарда было поставлено на рынок АТР. При этом в 2019 году, как следует из материалов BP, на рынок Азии пришлось только 45% СПГ, экспортируемого Россией, а большая часть (52%) была поставлена в Европу.

В абсолютном выражении Россия увеличила поставки на рынок АТР на 26% по сравнению с уровнем 2019 года. Главными драйверами роста стали рынки Китая и острова Тайвань.

На рынок Европы Россия поставила в прошлом году около 43% своего СПГ, экспортируемого на международные рынки. В абсолютном выражении показатель составил 17,2 миллиарда кубометров, что на 16% ниже уровня 2019 года. Новым рынком для российского сжиженного природного газа в прошлом году стала, в частности, Турция.