МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Цены на газ на спотовом рынке Европы после непродолжительной коррекции, в ходе которой они опускались ниже 400 долларов за тысячу кубометров, вернулись к росту, свидетельствуют данные торгов. Стало известно, где "Газпром" возьмет газ после остановки "Ямал-Европы"

Так, стоимость газа с поставкой в пятницу на самом ликвидном хабе Европы, голландском TTF, поднялась до 417 долларов за тысячу кубометров. При этом предыдущие две торговые сессии контракт "на день вперед" дешевел, опустившись в среду до примерно 399 долларов за тысячу кубометров. Своего максимума контракт достиг 5 июля, поднявшись до 466 долларов за тысячу кубометров.

Как прокомментировал РИА Новости замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, короткое снижение цен на газ пока можно отнести только к коррекции. При этом сам всплеск цен, который начался 30 июня, носил спекулятивный характер. Поводом стал отказ "Газпрома" 29 июня бронировать дополнительные мощности ГТС Украины в преддверии ремонтов на газопроводах "Ямал-Европа" и "Северный поток" в июле.

"Делать далеко идущие выводы о дальнейшей динамике цен на основе котировок всего за два дня опрометчиво. Тем более что цены на европейских хабах в этом году показывают очевидную зависимость от стоимости СПГ в Северо-Восточной Азии (можно ожидать их сезонного снижения)", — отмечает эксперт.

"Заметно влияет и погодный фактор — за счет роста спроса на кондиционирование. Но в целом столь высокие цены явно дестимулируют спрос, особенно когда мы говорим о закачке газа в ПХГ", — добавил он.

Белогорьев полагает, что толчок к короткому снижению цен, скорее всего, дал нефтяной рынок. Хотя доля контрактов с нефтепродуктовой привязкой в Северо-Западной Европе составляет, как считает Международный газовый союз (IGU), всего около 4%, но ценовые сигналы от нефти к газу все равно передаются, в том числе через рынок СПГ.

"Но более фундаментальной причиной является все-таки "угнетенный" спрос при вполне устойчивом предложении. Что касается ремонтов на "Ямал-Европа" и "Северном потоке", то их график известен заранее и поэтому существенного влияния на цены, на мой взгляд, не оказывает", — заключил эксперт.