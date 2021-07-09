МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Минпромторг подготовил план локализации оборудования для СПГ-проектов в России до 2030 года стоимостью 127 миллиардов рублей. Из них около 37 миллиардов рублей предлагается получить из бюджета. Об этом сообщает "Коммерсант".

В министерстве надеются, что программа позволит довести долю российского оборудования в СПГ-проектах минимум до 40% к 2024 году, а затем увеличить показатель до 80% к 2030 году. Что же касается мнения аналитиков, то они считают эти цели слишком амбициозными. Более половины поставок российского СПГ пришлось на Азию

Издание пишет о том, что Минпромторг разработал план поддержки российских производителей СПГ-оборудования, который должен войти в новую стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. Ожидаемый результат — увеличение доли отечественного оборудования в СПГ-проектах на территории РФ до 40% уже к 2024 году, а к 2030 году — до 80%, следует из паспорта проекта "Прорыв на рынке СПГ".

Общая стоимость плана Минпромторга, как упоминалось выше, оценивается в 127,37 миллиардов рублей на 2021-2030 годы.

Большая часть инвестиций (89,79 миллиардов рублей) будет покрыта из неназванных внебюджетных источников. По мнению "Коммерсанта", речь идет об инвестициях самих предприятий. Сейчас компетенции по производству СПГ-оборудования сконцентрированы, в частности, на предприятиях "Росатома", "Роскосмоса", группы ГМС, группы ОМЗ.

По плану министерства, к 2024 году предприятия РФ должны запустить серийное производство по десяти видам оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. Цель на 2030 год — "серийное производство по 18 направлениям". Среди указанных позиций — компрессоры, детандеры, криогенные центробежные насосы, утилизаторы тепла газовых турбин и спиральновитые теплообменники.

Вторая часть проекта посвящена запуску испытательных стендов. Стенд по испытанию оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ на площадке "Росатома" будет запущен в четвертом квартале текущего года. В документе раскрыты тарифы на испытания на этом стенде. Испытание насосов отгрузки будет стоить не более 3,2 млн руб. за единицу оборудования, испытание компрессора отпарного газа — не более 4,1 миллионов рублей, жидкостного детандера — не более 10,3 миллионов рублей.