БЕРЛИН, 9 июл — ПРАЙМ. Существующие между Берлином и Вашингтоном разногласия по поводу "Северного потока 2" могут быть улажены путем предоставления Украине компенсации в случае, если та утратит роль транзитера газа, пишет в пятницу немецкий журнал Spiegel. Немецкий бизнес поддерживает "Северный поток-2"

"Одним из выходов может быть предложение Украине компенсации за то, что она теряет значение как транзитная страна для российского газа", — говорится в материале издания.

Отмечается, что среди прочего обсуждается вариант, при котором ФРГ может "предложить правительству Киева сотрудничество в производстве водорода". Кроме того, ведутся обсуждения о возможном "обещании" немецкой стороны выделить миллиарды на ремонт "полностью разрушенной" газовой сети Украины, сообщает журнал.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.