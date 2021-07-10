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Обрушение породы произошло на угольном разрезе на Сахалине
Энергетика
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Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании" (ВГК). "В ночь на 10... ПРАЙМ, 10.07.2021
уголь, сахалин, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании" (ВГК).
"В ночь на 10 июля в районе склада временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" сошла порода в долину реки Жёлтая в Углегорском районе Сахалинской области. Пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет", — говорится в сообщении.
По данным компании, причины произошедшего устанавливаются специально созданной комиссией, проводится расследование.
"Все надзорные органы уведомлены. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий", — сообщили в ВГК, отметив, что компания окажет полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий техногенной аварии.