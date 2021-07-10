ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 июл — ПРАЙМ. Порода обрушилась со склада угольного разреза в долину реки на Сахалине, никто не пострадал, сообщает в субботу пресс-служба "Восточной горнорудной компании" (ВГК).

"В ночь на 10 июля в районе склада временного хранения ООО "Солнцевский угольный разрез" сошла порода в долину реки Жёлтая в Углегорском районе Сахалинской области. Пострадавших нет. Угрозы населению и объектам жизнедеятельности района нет", — говорится в сообщении. СМИ раскрыло детали эксперимента по углеродному квотированию

По данным компании, причины произошедшего устанавливаются специально созданной комиссией, проводится расследование.

"Все надзорные органы уведомлены. Действия по локализации последствий проходят согласно плану ликвидаций аварий", — сообщили в ВГК, отметив, что компания окажет полное содействие надзорным органам и администрации Углегорского района в проведении расследований и устранении последствий техногенной аварии.