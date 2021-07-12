МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Sakhalin Energy ("Сахалин Энерджи") приступил к плановому ремонту объектов газовой инфраструктуры "Сахалина-2", в течение которого производство сжиженного природного газа на проекте будет полностью приостановлено, говорится в сообщении компании.

В начале июля в пресс-службе компании сообщали РИА Новости, что плановое техобслуживание объектов газовой инфраструктуры проекта "Сахалин-2" продлится около месяца, в это время СПГ производиться не будет, но на график 2021 года это не повлияет.

"Сахалин Энерджи" приступила к комплексному плановому останову объектов газовой инфраструктуры. Впервые в истории проекта "Сахалин-2" будут одновременно остановлены все технологические линии на производственных объектах газовой системы, что позволит выполнить максимально возможный перечень технических операций", — говорится в сообщении.

По словам главного исполнительного директора "Сахалин Энерджи" Романа Дашкова, слова которого приводятся в релизе, во время планового останова предстоит выполнить капитальный ремонт и модернизацию ключевого технологического оборудования на производственных объектах интегрированной газовой цепочки. Это позволит обеспечить работоспособность объектов компании в долгосрочном периоде и не проводить технические профилактические работы в 2022 году.

Как напоминает "Сахалин Энерджи", во время останова впервые в России на причале отгрузки газа производственного комплекса "Пригородное" предстоит выполнить операцию по замене двух из четырех рукавов для погрузки СПГ. Также в рамках модернизации оборудования на второй технологической линии завода по производству СПГ будет проводиться капитальный ремонт самого тяжеловесного на проекте "Сахалин-2" компрессора.

"Сахалин-2" — нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Его инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор — компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%.