КИЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Киев добивается начала антимонопольного расследования Еврокомиссии в отношении "Газпрома" из-за отказа российской компании бронировать мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. В Совфеде оценили влияние запуска "Северного потока-2" на Украину

В начале июля в Европе состоялись аукционы на бронирование мощностей для транспорта газа в следующем газовом году, который начинается с 1 октября. В частности, годовые мощности выставлялись для бронирования в Украине и Польше. Согласно данным платформ GSA Platform и RBP, "Газпром" не стал их выкупать и эти объемы остались не востребованными.

"На мой взгляд, Еврокомиссия должна начать антимонопольное расследование против "Газпрома"… Мы активно сейчас общаемся с Еврокомиссией. Мы – это "Оператор ГТС Украины", "Нафтогаз" и министерство энергетики. Также есть ряд европейских компаний, которые анализируют подобные возможности", — сказал Макогон, комментируя возможность инициирования расследования в связи с отказом "Газпрома" бронировать мощности украинской ГТС в интервью интернет-изданию "Лига.Бизнес", опубликованном во вторник.

По его словам, даже просто открытие дела может стать для "Газпрома" хорошим сигналом – "перестаньте искусственно ограничивать поставки газа в Европу". Макогон отметил, что штраф для российской компании в таком случае может составить 10% от прошлогодней выручки, а это миллиарды долларов.

"Газпром" повышает ставки. Мы спокойно можем дополнительно прокачивать в Европу по 150 миллионов кубометров газа в сутки. Это 4,5 миллиарда кубов в месяц. Такой дополнительный объем газа мог бы стабилизировать цены на газ в Европе, которые уже достигли исторического максимума. Но Кремль этого не хочет. Они посылают европейцам четкий сигнал: не будет "Северного потока-2", не будет и дополнительного газа", — уточнил Макогон.

"Газпром" ранее в июле объяснил, что не участвовал в июльских аукционах на бронирование годовых газотранспортных мощностей в связи с тем, что пока обеспечен мощностями для транспорта газа в Европу, а также имеет возможность их гибкого дополнительного бронирования на будущих аукционах. Белоруссия остается большим партнером для экономики России, заявил Путин

Россия и Украина в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.

Таким образом, ежесуточный объем прокачки в рамках контрактных обязательств компании перед украинской стороной в текущем году составляет около 109 миллионов кубометров. С учетом дополнительного бронирования "Газпром" прокачивал в июне примерно 124 миллиона кубометров в сутки, на июль забронирован такой же объем. Между тем с 6 по 10 июля пройдут плановые ремонтные работы на газопроводе "Ямал-Европа", а с 13 по 23 июля — на "Северном потоке". Снижение поставок газа из-за запланированных ремонтных работ на этих газотранспортных путях может оказать дополнительное влияние на европейский рынок, где наблюдается сейчас повышенный спрос и стагнирует закачка газа в подземные хранилища (ПХГ).