МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй раз за неделю обновила рекорд за всю историю наблюдений, следует из данных биржи. Цены на нефть слабо колеблются после выхода доклада МЭА

По итогам торгов вторника биржевая цена Аи-92 по национальному индексу достигла 56 024 рублей за тонну. Исторический рекорд 2018 года был достигнут на прошлой неделе в среду, после чего в пятницу цена чуть снизилась, а в понедельник снова обновила рекорд.

Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 602 рубля. По итогам торгов вторника цена Аи-95 на бирже составила 59 326 рублей за тонну.

Цена дизельного топлива также находится у своих максимальных значений. Исторический рекорд был зафиксирован в июне 2021 года — 52 686 рублей за тонну. По итогам торгов во вторник стоимость дизеля составила 51 937 рублей за тонну.

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, в результате независимые АЗС работают в убыток. РТС считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции.

В Минэнерго РФ, в свою очередь, сообщали, что ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива как по прямым контрактам, так и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний были доведены рекомендации по повышению производства в летний период для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.

Также в ведомстве напоминают, что для стабилизации цен на топливо работает демпферный механизм. Кроме того, продолжается проработка поручений вице-премьера Александра Новака, в том числе, в части подготовки изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами и увеличения минимальных объемов продаж топлива на бирже в третьем квартале.