КИЕВ, 13 июл — ПРАЙМ. Киев надеется, что США введут санкции, которые позволят остановить запуск газопровода "Северный поток —2", в том числе в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG, изъявившей желание стать оператором российского газопровода, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что на конец июля планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Зеленский заявил, что намерен обсудить в ходе встречи с Байденом вопрос "Северного потока-2".

"Мы верим в то, что Америка, осознавая опасность, которая исходит от этого проекта ("Северного потока —2" — ред.) для Европы и для всего свободного мира, все-таки применит действенные санкции, которые позволят остановить этот проект", — сказал Витренко в интервью телеканалу "Дом".

При этом, по его словам, опыт показал, что американские санкции действенные только в отношении европейских компаний, потому что российские компании санкций США не боятся. "Как раз действенные санкции — это санкции против Nord Stream 2 AG — это швейцарская компания, которая уже подала заявку на то, чтобы быть оператором этого газопровода. Санкции на эту компанию являются действенными, потому что другие европейские компании просто не захотят с ней работать и банки не захотят с ней работать", — сказал Витренко.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.