МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Авария на железной дороге в ЮАР (именно по ней транспортируют с крупнейшего угольного терминала в Африке в порт Ричардс-Бей уголь) привела к резкому росту цен на уголь в странах Европы. Рост цен на газ заставит британцев выбирать между отоплением и едой

Итак, в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена цена на уголь поднялась до $127 за тонну. Это максимум за последние 10 лет, сообщают "Ведомости".

Как прогнозируют эксперты отрасли, цены на уголь могут достигнуть и отметки в $130 за тонну.

Эта динамика заставит производителей из России, США, Австралии, Индонезии наращивать объемы экспорта европейским потребителям.

В то же время для России — в силу в первую очередь географического положения — выгода от экспорта угля может оказаться самой очевидной.

В прошлом 2020 году поставки угля из России в страны Атлантического бассейна росли сильнее, чем на азиатские рынки. Но одной из главных причин дефицита топлива в Европе стала проблема со сжиженным природным газом (СПГ), который с помощью более высоких закупочных цен перехватила Азия.

Предположительно, сложившуюся ситуацию с поставками угля из ЮАР полностью удастся решить только к концу июля. Это значит, что дефицит топлива в ближайшее время в регионе будет только нарастать.

При этом, помимо дефицита высокие цены на уголь поддерживают и другие факторы. В том числе: