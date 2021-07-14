БЕРЛИН, 14 июл — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет заявил, что по-прежнему считает проект "Северный поток 2" экономическим, но отметил необходимость избежать геополитических рисков для Украины, которые могут быть урегулированы при выдаче очередного разрешения от Евросоюза. Что сможет урвать Украина под видом отступных за "Северный поток-2"

На подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung, Лашет отметил, что эксплуатация "Северного потока" не должна "обезвоживать" Украину.

"Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала. И трубопровод будет, возможно, в августе-сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь. И тогда можно поставить условие, что нельзя его использовать в геополитических целях", — заявил он.

Лашет подчеркнул, что если будут учитываться геополитические вопросы, то "политически не имеет значения", транспортируется ли российский газ по суше или морю. Отвечая на замечание модератора, что президент Украины Владимир Зеленский говорил о потерях от отсутствия газового транзита по Украине, Лашет отметил что "нам нужно будет больше газа в следующие годы".

"В Западной Европе все больше стран отказываются (от ископаемых источников энергии) — Нидерланды более не производят газ, норвежцы снижают производство. Газ из арабского региона с точки прав человека не лучше. Немцы не могут более увеличивать добычу газа — производство есть немножко в Нижней Саксонии, в противном случае придется заниматься фрекингом. Нужно принимать решение, поэтому "Северный проект 2" это проект, которому я говорю: хорошо, я его не запрещаю", — заявил Лашет.