БРЮССЕЛЬ, 15 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия изучает решение Суда ЕС по газопроводу Opal, она "высоко ценит" принцип энергетической солидарности в Евросоюзе, с учётом которого было вынесено это решение, сказал РИА Новости представитель ЕК. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

"Комиссия принимает к сведению сегодняшнее решение… Мы продолжим изучение этого важного постановления Суда Европейского союза, которое вносит необходимую ясность в понятие энергетической солидарности", — сказал представитель ЕК.

Суд подтвердил необходимость того, чтобы Евросоюз и национальные власти его стран-членов полностью учитывали принцип энергетической солидарности во всех соответствующих решениях, пояснил собеседник агентства.

"ЕК высоко ценит принцип энергетической солидарности и решила не обжаловать решение Общего суда. После решения Общего суда ЕК провела оценку критерия энергетической солидарности в решениях о (предоставлении) исключений (из правил ЕС) и попросила национальные власти также сделать это", — сказал представитель ЕК.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.

Считая, что данное решение ЕК поставило под угрозу безопасность газоснабжения Польши из-за перевода на маршрут "Северный поток" — Opal части объемов газа, ранее транспортируемых по другим газопроводам через государства центрально-европейского региона, Польша подала иск об отмене этого решения Еврокомиссии, говорится в релизе Суда ЕС. Общий суд союза в 2019 году поддержал иск и отменил решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности ЕС. Согласно решению Общего суда, ЕК должна была изучить влияние изменения режима, регулирующего эксплуатацию трубопровода Opal, на безопасность энергоснабжения и энергетическую политику Польши.

Однако Германия подала апелляцию на это решение Общего суда. Суд ЕС теперь отклонил ее, также сославшись на принцип солидарности.