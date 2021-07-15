БЕРЛИН, 15 июл — ПРАЙМ. Оператор немецкого трубопровода OPAL заявил, что с сожалением принял к сведению решение суда ЕС, отклонившего апелляцию Германии по спору с Польшей, по-прежнему считает, что использование мощностей трубопровода не вредит рынку ЕС, говорится в заявлении компании. В Евросоюзе изучат судебное решение по газопроводу Opal

Суд ЕС в четверг сообщил, что отклонил апелляцию Германии относительно доступа к газопроводу Opal. В соответствии с решением суда Германия обязана оплатить судебные расходы, понесенные Польшей во время рассмотрения дела.

"OPAL Gastransport GmbH & Co. KG не была стороной дела по решению Европейского суда, тем не менее предприятие с сожалением приняло к сведению решение от 15 июля 2021 года. Вердикт суда просто подтвердил решение от 10 сентября 2019 года, что решение Европейской комиссии по согласованию мирового соглашения OPAL содержит процедурные ошибки. Решения по существу вопроса — о том, действительно ли Польше наносится ущерб из-за полного использования мощностей OPAL разными поставщиками — принято не было. OPAL Gastransport по-прежнему придерживается мнения, что внутреннему рынку ЕС не наносится и не будет наносится урон через использование мощностей OPAL", — говорится в поступившем в РИА Новости документе.

В компании считают, что "Еврокомиссия и национальные регуляторы с этого момента должны стать активнее и обеспечить успешное исполнение мирового соглашения".

В конце октября 2016 года Еврокомиссия одобрила с оговорками соглашение между Федеральным сетевым агентством ФРГ, Opal Gastransport GmbH & Co. KG (оператор газопровода, доля участия "Газпрома" — 49,98%, Wintershall Holding GmbH — 50,02%), "Газпромом" и "Газпром экспортом", которое предполагает расширение доступа российского холдинга к газопроводу Opal.

Однако в сентябре 2019 года суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Позже минэкономики ФРГ подало в суд ЕС апелляцию на решение Европейского суда общей юрисдикции относительно газопровода Opal.