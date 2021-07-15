МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) чуть снизилась после двух дней исторических рекордов, следует из данных биржи. Недоглядели. Что происходит с ценами на бензин

По итогам торгов в четверг биржевая цена Аи-92, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 55 876 рублей за тонну, снизившись за сутки на 0,41%. На этой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, достигнув в среду рекорда в 56 107 рублей за тонну.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) третий день подряд обновляет свое рекордное значение, его цена в четверг достигла 39 577 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 торгуется близко к рекордному значению, которое было достигнуто в июле 2020 года — 59 784 рубля за тонну. По итогам торгов в четверг его цена составила 59 096 рублей за тонну.

Что касается другого биржевого индекса — национального, то стоимость Аи-92 побила рекорд 2018 года и достигла в среду 56 179 рублей за тонну. Максимальное значение цены СУГ составило 37 266 рублей за тонну.

Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европе. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.

Как ранее сообщали в Минэнерго РФ, ведомство в регулярном режиме продолжает мониторинг рынка нефтепродуктов, а также влияния уже принятых мер, направленных на повышение предложения топлива по прямым контрактам и на биржевых торгах. Так, до нефтекомпаний доведены рекомендации по повышению производства летом для удовлетворения высокого спроса во время отпусков.

Также в ведомстве напомнили, что розничные цены на топливо растут не выше инфляции, а для стабилизации цен работает демпферный механизм. Кроме того, продолжается проработка поручений вице-премьера Александра Новака, в том числе подготовка изменений в правила биржевой торговли нефтепродуктами и увеличения минимальных объемов продаж топлива на бирже.