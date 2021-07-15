МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Допуск и выдача специальных лицензий для экспорта малотоннажного СПГ из России обсуждается, сообщили журналистам в Минэнерго. Более половины поставок российского СПГ пришлось на Азию

Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года задачей ставится поэтапная либерализация экспорта СПГ, но при обязательном условии приоритета поставок для обеспечения нужд россиян. Кроме того, развитие малотоннажного СПГ предусмотрено долгосрочной программой развития производства СПГ в России, а также генеральной схемой развития газовой отрасли до 2035 года.

"Вопрос допуска малотоннажного СПГ на экспорт и соответствующее введение лицензирования такого экспорта прорабатывается в рамках дальнейшей либерализации экспорта СПГ", — сообщили в Минэнерго.

В ведомстве добавили, что Минэнерго до 1 октября 2021 года разработает проект акта, который определит критерии малотоннажного СПГ.