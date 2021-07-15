2021-07-15T18:47:10+03:00
2021-07-15T18:47:10+03:00
2021-07-15T18:47:10+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210715/834212097.html
В России могут разрешить экспорт малотоннажного СПГ
Энергетика
Новости
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Допуск и выдача специальных лицензий для экспорта малотоннажного СПГ из России обсуждается, сообщили журналистам в Минэнерго. Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года... ПРАЙМ, 15.07.2021
россия, экспорт, газ, спг, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Допуск и выдача специальных лицензий для экспорта малотоннажного СПГ из России обсуждается, сообщили журналистам в Минэнерго.
Согласно Энергетической стратегии РФ до 2035 года задачей ставится поэтапная либерализация экспорта СПГ, но при обязательном условии приоритета поставок для обеспечения нужд россиян. Кроме того, развитие малотоннажного СПГ предусмотрено долгосрочной программой развития производства СПГ в России, а также генеральной схемой развития газовой отрасли до 2035 года.
"Вопрос допуска малотоннажного СПГ на экспорт и соответствующее введение лицензирования такого экспорта прорабатывается в рамках дальнейшей либерализации экспорта СПГ", — сообщили в Минэнерго.
В ведомстве добавили, что Минэнерго до 1 октября 2021 года разработает проект акта, который определит критерии малотоннажного СПГ.