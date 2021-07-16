МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Тема сокращения парниковых выбросов в атмосферу находится на повестке дня России, и отказ от угольной генерации является долгосрочным ориентиром, но сделать это прямо сейчас невозможно — она нужна, "чтобы греться", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас невозможно об этом говорить в целом, но, конечно, как какой-то дальнесрочный ориентир — это понятно. Но в настоящее время было бы нереалистично говорить о каком-то отказе", — сказал Песков в ответ на вопрос, готова ли Россия полностью или частично отказаться от угольной генерации.

Что касается сокращения использования угольных электростанций, то это "в среднесрочной перспективе тот ориентир, к которому мы стремимся", продолжил пресс-секретарь главы государства. "В целом сейчас тема сокращения выбросов — она обсуждается", — добавил он.

Песков отметил, что во время встреч со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри заходила речь о сокращении угольной генерации, однако никаких обязательств по этому поводу дано не было.

Керри посетил Россию с визитом с 12 по 15 июля, проведя переговоры с официальными лицами, в частности с президентом Владимиром Путиным — по телефону, а с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента по вопросам климата Русланом Эдельгериевым — во время встреч. По словам Керри, одной из целей визита было убедить Россию, как и другие страны, активизировать работу по снижению выбросов. Он также заявил о необходимости того, чтобы Россия повысила свои целевые показатели в преддверии климатической конференции СОР-26 в Глазго. В Подмосковье отменили обязательные QR-коды в заведениях общепита

Песков указал, что процесс сокращения использования угольной генерации будет, в том числе, зависеть от поисков альтернативных источников энергии, поскольку из-за особенностей климата большая часть территории России "находится в условиях вечной мерзлоты", и угольные электростанции нужны, "чтобы греться".

"Все это нельзя не учитывать, и кроме того, конечно, все-таки мы имеем определенный запас, что называется, экологического вклада, в виде того, что мы все-таки больше, чем многие страны мира, вкладываем в мировое поглощение CO2", — добавил пресс-секретарь президента РФ.