МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Россия, как и Украина, заинтересована в транзите газа через эту страну, и он будет сохранен, заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. Путин: Россия привержена обязательствам по транзиту газа через Украину

В четверг канцлер Германии Ангела Меркель провела в Вашингтоне встречу с президентом США Джо Байденом. По итогам переговоров Меркель заявила, что Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, "Северный поток 2" является дополнительным проектом для Берлина и не замещает украинский транзит. По ее словам, Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между РФ и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован.

"Мы никогда не говорили, что мы прекратим транзит через Украину – наоборот, мы говорили, что заинтересованы в сохранении транзита через Украину для обеспечения газом как самой Украины. Она по сути заявляет, что пять лет газ от России не получает, но… на протяжении всех пяти лет Украина использует российский газ", — рассказал Завальный о влиянии газопровода "Северный поток 2" на транзит через Украину в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что Украина сегодня получает газ за счет транзита, а если транзита не будет, то поставка газа реверсом в страну станет гораздо дороже. При этом Украина добывает примерно 20 миллиардов кубометров газа в год, а потребляет больше 30 миллиардов, то есть ее потребность в импорте составляет больше 10 миллиардов кубометров газа в год.

"Украина почему боится? Потому что не будет транзита через Украину — не будет и газа для Украины из России, и она этого очень боится. Зря она это делает, тем более, что наш президент неоднократно заявлял о сохранении транзита, и мы заинтересованы в этом. Просто объем будет, конечно, меньше, чем раньше, потому что появился "Турецкий поток", и это будет ограничивать (объем транзита – ред.)", — добавил депутат. Урезанный Opal. Зачем Европа роет себе "газовую яму"

По словам Завального, будущее транзита зависит также от того, насколько безопасный транзит сможет обеспечить Украина. Сейчас система там старая, на ней не проводится реконструкция, и надежность транспортировки будет играть ключевую роль.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В частности, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.