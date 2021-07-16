МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Минэнерго РФ ожидает, что поставки бензина на внутренний рынок в июле будут на уровне аналогичного периода допандемийного 2019 года благодаря сокращению экспорта, при этом рост выпуска бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен, сообщили в ведомстве. Бензин в России за неделю немного подорожал

По данным Росстата, опубликованным в пятницу, в июне выросли цены промышленных производителей по ряду видов нефтепродуктов, в частности бензина с октановым числом более 98 — на 18,1%.

"За счет значительно сократившегося экспорта бензина поставки на внутренний рынок в июле 2021 года ожидаются на уровне аналогичного периода допандемийного 2019 года, а поставки дизельного топлива с начала месяца выросли на 3% относительно аналогичного периода 2019 года", — сообщило министерство.

В Минэнерго отмечают, что продолжают регулярный мониторинг топливного рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны.

"Загрузка НПЗ продолжает рост для эффективного ответа на вызовы рынка, при этом, постепенно завершается плановый ремонт части заводов. Рост объемов производства бензина после завершения плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах к концу июля поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен", — добавили в ведомстве.