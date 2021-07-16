КИЕВ, 16 июл — ПРАЙМ. Глава компании "Нафтогаз Украины" заявил, что, по его мнению, Киев смог убедить канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что "Северный поток 2" представляет угрозу для Украины. "Газпром" сделал еще один шаг по приручению Европы

"Мне кажется, что много в чем мы смогли переубедить госпожу Меркель, и она даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект. Во-первых, она увидела реальные угрозы для безопасности Украины. Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили. Во-вторых, мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет… Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения", — заявил Витренко в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, сегодня в Киеве есть надежда на то, что "Северный поток 2" не будет запущен.

"Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины. Я надеюсь, что в ближайшее время увидим реализацию этих договоренностей до того, как она уйдет (Меркель с поста канцлера – ред.), и до того, как "Северный поток 2" будет запущен. Я надеюсь, что он вообще не будет запущен", — добавил Витренко.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.