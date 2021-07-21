ВАШИНГТОН, 21 июл — ПРАЙМ. США и Германия в среду могут объявить о договоренности по "Северному потоку 2", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники из Берлина и Вашингтона.

"Готовьте кошельки". Кто заплатит за "Северный поток-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.