ВАШИНГТОН, 21 июл — ПРАЙМ. Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту строительства трубопровода "Северный поток 2" станет катастрофой для США и геополитической победой России.

Накануне СМИ сообщили, что договоренности между США и Германией о проекте "Северный поток 2" достигнуты. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и Германия могут объявить о договоренности в среду.

"Если сообщения и детали сделки верны, это станет геополитической победой (президента РФ Владимира — ред.) Путина на поколение вперед и катастрофой для США и наших союзников", — говорится в заявлении на сайте Круза.

СМИ назвали дату сделки США и Германии по "Северному потоку 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.