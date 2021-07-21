МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Советник госдепартамента США Дерек Шолле, находящийся с визитом на Украине, обсудил с представителями властей этой страны обоюдные опасения Вашингтона и Киева относительно проекта газопровода "Северный поток 2", заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. В Германии рассказали о переговорах с США по "Северному потоку-2"

"Советник госдепартамента Дерек Шолле 20-21 июля встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, главой администрации президента Андреем Ермаком и заместителем министра иностранных дел Евгением Ениным", — информировал высокопоставленный дипломат.

По его словам, представители двух стран обсудили "обоюдные опасения относительно трубопровода "Северный поток 2".

В ходе состоявшихся переговоров, как отметил Прайс, советник госдепартамента подтвердил обязательства США "обеспечить, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения против Украины или любой другой страны Европы". В Киеве высказались о сделке США и ФРГ по "Северному потоку-2"

"Советник Шолле подтвердил нашу поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Советник отметил усилия Украины по продвижению реформ в сфере экономики и верховенства закона с акцентом на усиление корпоративного управления и укрепление антикоррупционных институтов", — информировал Прайс.

Против проекта "Северный поток 2", который пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.