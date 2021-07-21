2021-07-21T19:51:36+03:00

2021-07-21T19:51:36+03:00

2021-07-21T19:51:36+03:00

2021

https://1prime.ru/energy/20210721/834263778.html

В США рассказали об обязательствах ФРГ в отношении Украины

Энергетика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ФРГ ОБЯЗУЕТСЯ ДОБИВАТЬСЯ ПРОДЛЕНИЯ НА 10 ЛЕТ ИСТЕКАЮЩЕГО В 2024 ГОДУ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КИЕВОМ И МОСКВОЙ ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА — НУЛАНД ПРАЙМ, 21.07.2021

газ, новости, энергетика

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60