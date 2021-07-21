В США рассказали об обязательствах ФРГ в отношении Украины
ФРГ ОБЯЗУЕТСЯ ДОБИВАТЬСЯ ПРОДЛЕНИЯ НА 10 ЛЕТ ИСТЕКАЮЩЕГО В 2024 ГОДУ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КИЕВОМ И МОСКВОЙ ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА — НУЛАНД
https://1prime.ru/energy/20210721/834263778.html
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ФРГ ОБЯЗУЕТСЯ ДОБИВАТЬСЯ ПРОДЛЕНИЯ НА 10 ЛЕТ ИСТЕКАЮЩЕГО В 2024 ГОДУ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КИЕВОМ И МОСКВОЙ ПО ТРАНЗИТУ ГАЗА — НУЛАНД
https://1prime.ru/energy/20210721/834263778.html
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