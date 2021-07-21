ВАШИНГТОН, 21 июл — ПРАЙМ. Германия согласилась организовать "зеленый фонд", чтобы поддержать энергобезопасность Украины, сообщила в среду высокопоставленный представитель госдепартамента США. Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

"Германия согласилась создать для Украины "зеленый фонд" в размере одного миллиарда долларов для обеспечения эффективного перехода (к возобновляемым энергоносителям), энергоэффективности и энергетической безопасности Украины", — сказала представитель госдепа.

По ее словам, Германия осуществит первоначальную выплату в размере по меньшей мере 150 миллионов евро и будет работать над тем, чтобы в будущем увеличивать свой вклад как со стороны правительства, так и частного сектора.

Помимо этого, по ее словам, Германия также обещала выделить 60 миллионов евро на обеспечение энергетической безопасности Украины, в том числе в сфере кибербезопасности энергетических систем страны и их модернизации.