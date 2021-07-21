КИЕВ, 21 июл — ПРАЙМ. Украина и Польша будут работать вместе с союзниками над противодействием запуску "Северного потока 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, соответствующее заявление министров иностранных дел государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау опубликовано на сайте МИД Украины. Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

Ранее ФРГ и США достигли соглашения, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", — говорится в тексте.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.