МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Враждебная тональность договоренности США и Германии о "Северном потоке 2" противоречит духу переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов 16 июня в Женеве", — заявил Антонов на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности.

Путин и Меркель обсудили транзит газа и "Северный поток-2"

"Попытки представить нас в качестве агрессора и страны, проводящей "злонамеренную" деятельность, давно стали визитной карточкой русофобов. Угрозы в наш адрес – беспочвенны и бесполезны. Такую риторику мы не приемлем, как и не можем принять практику нелегитимных односторонних санкций. Мандат на это имеется только у СБ ООН", — сказал Антонов в ответ на просьбу прокомментировать американо-германские договоренности о "Северном потоке 2".

Посол заявил, что Москва подтвердила статус надежного партнера в области поставки энергоресурсов.

Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа."Россия надежный партнер в области энергоресурсов, она доказала это многолетним честным взаимодействием с Европой", — сказал Антонов. Он также