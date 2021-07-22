МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Помощь правительства Германии Украине в формате сделки с США по российскому газопроводу "Северный поток-2" не будет заключаться в выполнении требований Киева. Она будет сосредоточена в реформировании энергосектора страны, рассказал "Ленте.ру" научный сотрудник Института политических наук Левен-Европа и эксперт международного клуба "Валдай" Данила Бочкарев. Ретейлеры спрогнозировали рост цен на одежду и обувь осенью

Эксперт в качестве вариантов направлений сотрудничества Берлина и Киева назвал развитие водородной энергетики и повышение энергоэффективности экономики Украины.

По его мнению, обязательства Германии будут заключаться в продлении на 10 лет соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.

Напомним, соглашение о транзите истекает в 2024 году.

"В принципе, транзит через Украину будет нужен "Газпрому", и компания это не раз подтверждала", — пояснил Бочкарев и добавил, что вопрос в данном случае заключается в объемах прокачки и плате за транзит: сейчас она самая высокая в Европе.

Накануне, 21 июля, Вашингтон обнародовал детали соглашения с Берлином по "Северному потоку-2". Германия будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении Москвы в случае, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны.

Помимо этого ФРГ и США будут вместе помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.