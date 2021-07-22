ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Договоренность США и Германии по газопроводу "Северный поток 2" выгодна для России и окажет положительное влияние на двусторонние отношения Вашингтона и Берлина, заявил РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC) Бранко Терзич. В Кремле оценили договоренности США и ФРГ по "Северному потоку-2"

ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Соглашение между США и Германией о снятии возражений со стороны Соединенных Штатов против строительства газопровода "Северный поток 2" можно оценить как позитивное как для России, так и для Германии и США", — сообщил Бранко Терзич.

"Эта договоренность устраняет проблему противодействия администрации США завершению строительства "Северного потока 2" и позволяет закончить строительство линии и запустить газопровод в коммерческую эксплуатацию", — отметил он.

Он отметил, что соглашение выгодно для укрепления отношений между ФРГ и США.

"Договоренность также позволит сгладить отношения между Германией и Соединенными Штатами, которые серьезно пострадали во время президентства экс-лидера США Дональда Трампа…. Подписав контракт о поддержке "Северного потока 2", Германия уже пришла к выводу, что это наиболее безопасный вариант из всех возможных", — добавил эксперт. Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.