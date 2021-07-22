МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) четвертый день подряд обновила исторический рекорд, а цена Аи-95 второй день подряд достигает максимума, следует из данных биржи. Глава "Лукойла" дал прогноз по нефтяным ценам

Цена Аи-92 четвертый день подряд продолжает бить рекорды на бирже, по итогам торгов в четверг его цена по территориальному индексу по Европейской части России составила 57 597 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,94%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а с понедельника снова пошла вверх.

По итогам торгов в четверг биржевая цена Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну и достигла 60 029 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,3%. Цена Аи-95 второй день подряд достигает максимума.

Цена дизельного топлива на бирже также двигается в сторону рекорда, который был установлен в июне этого года на уровне 51 666 рублей за тонну. В четверг его стоимость подросла на 0,62% и остановилась на планке 51 249 рублей за тонну. Кроме того, в четверг стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) обновила рекорд на бирже, установленный на прошлой неделе. Цена на СУГ выросла на 1,81% и составила 39 912 рублей за тонну.

Как ранее на этой неделе объясняли Минэнерго России и СПбМТСБ, увеличение цен связано с ростом сезонного спроса, развитием внутреннего туризма и, как следствие, повышенной востребованностью топлива среди населения, а также ремонтами на нескольких нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) страны. Ведомство добавляло, что после завершения ремонтов ожидает нормализации цен к концу июля.

Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европе. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.