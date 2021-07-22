МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Принятие обязательств по транзиту газа через Украину на 10 лет, после 2024 года, пойдет вразрез с коммерческой логикой "Газпрома", "короткие" контракты были бы предпочтительнее, прокомментировал РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов. В Кремле оценили договоренности США и ФРГ по "Северному потоку-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года. Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован.

"Принятие на себя твердых обязательств по транзиту на десятилетнюю перспективу пойдет вразрез с коммерческой логикой компании. Уже сейчас "Газпром" бронирует дополнительные мощности на Украине в рамках месячных аукционов, такие "короткие" контракты, конечно, были бы предпочтительнее для концерна и в будущем", — сказал Капитонов.

По его мнению, деградация украинской ГТС для "Газпрома" невыгодна, так как у компании должны быть возможности для использования балансирующего канала поставок. Это значит, что определенные объемы российского газа будут транспортироваться через Украину и в будущем. Более того, сейчас есть предпосылки роста спроса на импорт газа со стороны Европы, так как добыча в Великобритании, Дании и Германии устойчиво снижаются. В таких условиях использование украинской ГТС может приобрести еще более важное значение, сказал Капитонов. Еврокомиссия готова обсудить "Северный поток-2" с Украиной

Сегодня максимальные годовые контракты "Газпрома" на экспорт составляют 205 миллиардов кубометров в год, отметил эксперт. При этом после ввода в эксплуатацию "Северного потока 2" мощности альтернативных украинской ГТС газопроводов составляют 190 миллиардов кубометров, из них 30 миллиардов кубометров предназначены для рынка Турции. "Таким образом, даже в текущих контрактах при максимальном спросе на газ в Европе мощностей новых газопроводов не хватит. Дефицит мощностей составляет как минимум 15 миллиардов кубометров при максимальной загрузке контрактов "Газпрома", — отметил Капитонов.