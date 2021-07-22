БРЮССЕЛЬ, 22 июл — ПРАЙМ. Договоренность США и Германии по "Северному потоку 2" устраняет угрозу санкций по этому газопроводу, давая возможность завершить его строительство в короткие сроки, заявила РИА Новости старший научный сотрудник Oxford Institute for Energy Studies Катя Яфимава. В Кремле оценили договоренности США и ФРГ по "Северному потоку-2"

"Соглашение хорошее для "Северного потока 2" в том плане, что обеспечивает возможность достроить газопровод и привести его в рабочую готовность в короткие сроки из-за устранения серьезной угрозы санкций", — сказала она.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.

Германия подтвердила, что она обязуется следовать букве и духу законодательства ЕС при проведении сертификации оператора газопровода, напомнила эксперт.

"Это означает, что компании-оператору газопровода, скорее всего, придется принять некоторые изменения в своей модели управления, чтобы немецкий регулятор счел ее соответствующей законодательству Евросоюза. Так что препятствия (для начала работы газопровода — рад.) остаются, но в целом они не представляются непреодолимыми", — добавила Яфимава.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что стороны тем самым нашли конструктивное решение проблемы по "Северному потоку 2". Аналитик рассказал, выгоден ли для "Газпрома" транзит через Украину

Они будут поддерживать Украину в создании зеленой энергетики и работать над обеспечением транзита российского газа через Украину в ЕС в следующем десятилетии. Нынешний транзитный контакт действует до 2024 года. Кроме того, Германия готова добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергоносители в качестве оружия против европейских стран. Президент США Джо Байден в четверг заявил, что остановить завершение строительства трубопровода "Северный поток 2" невозможно.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступали США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.