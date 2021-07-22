РИМ, 22 июл — ПРАЙМ. Достигнутый США и ФРГ компромисс по проекту "Северный поток 2" вряд ли может удовлетворить Украину, которая в сложившейся ситуации попросит для себя некоторых преференций, прежде всего, в вопросах о вступлении в НАТО и ЕС, заявил РИА Новости президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани. Аналитик рассказал, выгоден ли для "Газпрома" транзит через Украину

"С заключением нового соглашения по "Северному потоку 2" Соединенные Штаты и Германия спустя целых девять лет, похоже, все-таки пришли к общей позиции, устраивающей обе стороны. Однако она в меньшей степени приемлема для Украины, которая вряд ли удовлетворится только платой за транзит газа со стороны России, составляющей 3 миллиарда долларов в год, по крайней мере до 2024 года, и обещанием дальнейших германо-американских инвестиций по модернизации энергетической инфраструктуры Киева", — подчеркнул он.

По мнению Грациани, глава украинского государства Владимир Зеленский постарается поставить этот вопрос уже на августовской встрече с президентом США Джо Байденом.

"Несомненно, Зеленский, который встретится с Байденом в конце августа, положит на чашу весов как минимум два вопроса. Первый – стратегического характера, касающийся присоединения Украины к НАТО. И второй – связанный с гарантиями для Киева по вступлению в Европейский союз в краткие сроки при спонсорстве и с благословения Германии", — указал эксперт.

Грациани назвал эти вопросы "щекотливыми" для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая вскоре покинет свой пост, но пока по-прежнему должна формулировать конкретные и быстрые ответы по такого рода проблемам. В этой связи он, в частности, упомянул и китайский фактор. Управа на Россию. О чем не знают стороны сделки по "Северному потоку-2"

"Вполне вероятно, что, удовлетворив в настоящий момент германские энергетические корпорации, ведущие дела с Москвой, и европейских партнеров, участвующих в проекте "Северный поток 2", Меркель могла бы поспособствовать Киеву в его западном позиционировании только в случае, если Вашингтон позволит Германии идти вперед в своих отношениях с Китаем. И здесь, в этой многолетней шахматной партии ход будет за Байденом", — заключил итальянский политолог.

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода. Россия вынесла Украине первое серьезное предупреждение

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.