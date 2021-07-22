МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. "Газпром" в случае новых закупок газа с транзитом через украинскую территорию готов даже увеличить свои транзитные обязательства выше текущих, считает участие Германии в этой работе полностью обоснованным, заявил журналистам глава компании Алексей Миллер. Аналитик рассказал, что получит Украина от сделки по "Северному потоку-2"

"Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину", — сказал Миллер.

"Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС", — добавил глава российского газового холдинга.

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной по транзиту газа был пролонгирован.