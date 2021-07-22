МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России по итогам первого полугодия 2021 года составил 15,6 миллиона тонн, что на 1% больше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Росстат. Промпроизводство в России в июне выросло на 10,4% в годовом выражении

"Сжиженного природного газа… в июне произведено 2,5 миллиона тонн, что на 25,1% больше, чем в июне 2020 года, но на 7,4% меньше, чем в мае 2021 года", — уточняет ведомство.

Добыча природного газа в России по итогам отчетного периода выросла на 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 337 миллиардов кубометров. Только за июнь показатель составил 51,3 миллиарда кубометров, что на 25,5% больше, чем в июне 2020 года, но на 7,2% меньше уровня мая.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам полугодия выросла на 1,1% — до 48,7 миллиарда кубометров. За июнь показатель вырос год к году на 7,2%, но по сравнению с маем снизился на 5,9%.

По данным Росстата, производство СПГ в России в 2020 году выросло на 3,5% — до 30,5 миллиона тонн, добыча природного газа снизилась на 7% — до 599 миллиардов кубометров, а ПНГ — сократилась на 0,1%, до 95,7 миллиарда кубометров.