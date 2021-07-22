БРЮССЕЛЬ, 22 июл — ПРАЙМ. Украина может вновь спровоцировать ухудшение ситуации вокруг "Северного потока 2", сказал РИА Новости профессор по геополитике энергетики университета ULB в Брюсселе Самюэль Фурфари. Аналитик рассказал, что получит Украина от сделки по "Северному потоку-2"

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Опрошенные ранее эксперты считают, что эта договоренность снимает угрозу дополнительных санкций против "Северного потока 2", и газопровод будет достроен. Газеты европейских стран, комментируя эту сделку ФРГ и США, пишут, что она устраняет последние препятствия на пути к завершению строительства трубопровода.

Администрации президента США Джо Байдена удалось заставить замолчать конгрессменов, которые хотели торпедировать "Северный поток 2", канцлер ФРГ Ангела Меркель и ее преемник обозначены как европейские защитники Украины. Взамен США не будут противиться достройке "Северного потока 2", так Фурфари описал договоренность.

Однако Украина и Польша будут вместе противостоять реализации проекта "Северный поток 2", об этом в среду уже заявили главы МИД двух стран.

"Что касается Украины, всегда есть вероятность, что Киев спровоцирует напряженность, чтобы иметь возможность взывать о помощи к НАТО, США и ЕС. Посмотрим в следующем году", — добавил Фурфари, говоря о противодействии Польши и Украины созданию "Северного потока 2". Россия вынесла Украине первое серьезное предупреждение

При этом, как ранее сказал РИА Новости украинский экономический эксперт Александр Охрименко, шансы Киева остановить запуск "Северного потока 2" нулевые.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.

В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.