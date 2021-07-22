ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Администрация Соединенных Штатов продолжит консультации на различных уровнях с властями Украины и Польши относительно реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2", заявил в четверг официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. В США рассказали, что могло быть хуже сделки по "Северному потоку-2"

"В широком смысле слова наши консультации с Украиной, консультации с Польшей не прекращаются сегодня. Они будут продолжаться… на различных уровнях", — сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

Украина и Польша, в свою очередь, опубликовали накануне совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать совместно противостоять реализации "Северного потока 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.