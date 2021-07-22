ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Худшим исходом в контексте договоренности США и Германии по "Северному потоку 2" для Вашингтона было бы остаться совсем без инструментов воздействия на ситуацию, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. США продолжат контакты с Украиной и Польшей по "Северному потоку-2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Отношения с Германией были бы испорчены; потенциально меньше, чем ничего для защиты наших партнеров, включая Украину, Польшу, другие страны первой линии НАТО и ЕС — худший сценарий по всем направлениям", — сказал Прайс на брифинге в четверг.

Он заявил, что пакет мер, принятых накануне, отличается от того, что Германия предлагала ранее. В том числе, Украине он дает ресурсы для перестройки в энергетике, сказал представитель госдепа.

"Работающий "Северный поток 2" может быть использован Россией в качестве инструмента принуждения, давления на наших партнеров. Этот пакет, мы уверены, предотвратит худший из возможных сценариев", — сказал Прайс.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.