МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года, сообщило ведомство. Росстат отметил рост цены на бензин в России за неделю

"В рамках осуществления контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство направило в нефтяные компании запросы о предоставлении сводных данных об объемах производства, реализации нефтепродуктов на внутренний рынок и на экспорт в период с 1 января по 23 июля текущего года", — говорится в сообщении ФАС.

Служба отмечает, что в числе обязательной к предоставлению информации – реестр сделок по автомобильному бензину, дизельному топливу и авиационному керосину, приобретенными третьими лицами в интересах компании-получателя запроса и аффилированных с ней лиц. "Сведения запрашиваются в целях анализа факторов, влияющих на изменение оптовых цен на нефтепродукты", — поясняет ведомство.