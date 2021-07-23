МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу слегка скорректировалась вниз, прервав недельный рост до рекордных отметок, после заявлений Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службы по топливному рынку, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго допустило ограничение экспорта бензина при сохранении роста цен

Так, цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России снизилась на 0,39%, до 57 374 рублей за тонну, а марки Аи-95 — на 0,63%, до 59 649 рублей за тонну. При этом 22 июля стоимость бензина Аи-92 четвертый день подряд обновила исторический рекорд и составила 57 597 рублей за тонну, а Аи-95 впервые превысила планку в 60 тысяч рублей за тонну, достигнув 60 029 рублей.

В четверг глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на розницу, однако если оптовые цены сохранятся на рекордном уровне, то на следующей неделе будет запущен процесс запрета его экспорта, а также рассмотрены соглашения с нефтяниками и повышение норматива биржевых продаж до 15%.

В свою очередь, ФАС России ранее в пятницу заявила, что для анализа роста оптовых цен на топливо запросила у нефтяных компаний информацию об объемах производства, реализации на внутреннем рынке РФ и экспорта бензина, дизельного топлива и авиакеросина за период с начала года.