МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Северный поток 2" почти достроен вопреки сильнейшему сопротивлению со стороны США, и информация о новом способе остановить проект — лишь очередной виток внутренних разборок, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. На Украине надеются на остановку сертификации "Северного потока-2"

Колумнист агентства Блумберг Эли Лейк ранее написал, что конгрессмены-республиканцы нашли способ "похоронить" сделку США и ФРГ по "Северному потоку 2". Он объясняет, что четыре года назад конгресс принял закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В нем есть пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. На тот момент он должен был стать инструментом для контроля над Дональдом Трампом, которого обвиняли в "сговоре" с Россией. Теперь же этот закон хотят применить против действующего американского лидера — Джо Байдена, говорится в статье.

"Это все внутриамериканские разборки", — считает Гривач.

"Декларация США и Германии никак не помогает достроить "Северный поток 2". Он почти завершен вопреки ожесточённому сопротивлению со стороны Вашингтона. Эта так называемая сделка всего лишь дает возможность Байдену сохранить лицо США, которые не смогли помешать реализации проекта, и дать шанс перезагрузке трансатлантических отношений", — добавляет эксперт.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.