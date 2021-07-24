ВАШИНГТОН, 24 июл — ПРАЙМ. Эксперты заявили РИА Новости, что сделка США и Германии по "Северному потоку 2" — это PR-ход Вашингтона, который навредит Украине. Эксперт назвал основу экономики "Северного потока – 2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целей по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

По мнению вице-президента базирующейся в Вашингтоне организации Eurasia Center (бывший Центр советско-американских отношений) Эрла Расмуссена, США продемонстрировали, что отношения с Германией для них важнее, чем отношения с Украиной.

"Германия — экономический лидер в Европе, в ней присутствуют наши войска, это крупный торговый партнер и важный союзник в деле оказания влияния на Европу. Украина не удовлетворяет подобные нужды. Это самое коррумпированное и фактически несостоявшееся государство", — отметил Расмуссен. В "Нафтогазе" назвали условия "Газпрома" по закупкам газа неприемлемыми

Согласно эксперту, противостояние властей Украины завершению строительства трубопровода не привело к повышению экономической независимости страны, а только закрепило за ней статус государства транзита. По мнению Расмуссена, Вашингтон, поддерживая украинские правительства после 2014 года, не добился ощутимой выгоды, а только испортил отношения с РФ.

"У США нет никаких стратегических интересов на Украине, только циничный тактический интерес потыкать Россию в глаз, и шансы вступления Украины в НАТО нулевые", — отметил член совета Американского комитета за соглашение между РФ и США профессор Дэвид Спиди.

По словам бывшего канадского дипломата Патрика Армстронга, ожидания Украины относительно поддержки со стороны Вашингтона не оправдались.

"Что касается Киева, он узнал, что верность Вашингтону — это улица с односторонним движением. Он может присоединиться к правительству Афганистана со своими жалобами", — добавил Армстронг.