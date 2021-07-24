МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Обозреватель газеты Washington Post Марк Тиссен заявил, что президент США Джо Байден заслуживает импичмента из-за сделки по "Северному потоку-2". Эксперты назвали сделку по "Северному потоку-2" PR-ходом Вашингтона

"Администрация Байдена, возможно, выкрутила руки Зеленскому, чтобы тот смирился со сделкой США и Германии, которая позволит Берлину вместе с Москвой завершить строительство газопровода "Северный поток-2", — пишет автор.

По мнению колумниста, Байден оказывает давление на украинского президента, чтобы тот согласился на сделку, невыгодную для Киева. Благодаря новой газовой магистрали Россия сможет перекрывать энергетические поставки Украине, при этом не нанося вреда Германии, считает обозреватель. Кроме того, Тиссен напоминает, что политика Байдена, в отличие от Трампа, была более благоприятной для России, ведь после вступления в должность новый президент США приостановил оказание военной помощи Украине, одобрил продление срока действия договора СНВ-III, а также пошел на сделку по "Северному потоку-2", который увеличивает влияние Москвы в регионе, полагает журналист.

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.