КИЕВ, 25 июл — ПРАЙМ. Киев защищает свои интересы в вопросе "Северного потока 2", а не работает против России, заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Стало известно, как Россия будет эксплуатировать "Северный поток - 2"

Ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их как можно скорее, но не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

В интервью изданию "Страна.UA", отвечая на вопрос, изменится ли что-то после встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского относительно позиции по "Северному потоку 2", Разумков ответил, что "нужно на максимум отрабатывать сразу", так как "мы переживаем за интересы нашей страны".

"Помните историю с Керченским мостом, достроят – не достроят? Когда достроили, начали говорить, что развалится, еще же не развалился. Мы не работаем против России, Германии или еще кого-то, мы отстаиваем интересы нашей страны в политическом, геополитическом, экономическом и во всех планах", — заявил он. На Украине назвали главную проблему из-за "Северного потока — 2"

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

Nord Stream 2 AG, оператор газопровода "Северный поток 2", заявлял, что рассчитывает закончить работы по укладке трубопровода в конце августа.