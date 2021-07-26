МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Рейтинг стран по доступности бензина в Европе возглавил Люксембург, его жители на среднемесячную зарплату могут купить почти 2,6 тысячи литров бензина в месяц, говорится в исследовании, которое подготовили эксперты РИА Рейтинг. Подсчитано, сколько бензина может купить средний россиянин на зарплату

"Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 2,6 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе", — сообщается в рейтинге. Второе место заняла Норвегия. Ее жители на среднемесячную зарплату могут приобрести 2,4 тысячи литров в месяц. В первую пятерку также вошли Австрия, Великобритания и Ирландия. Жители этих стран могут купить более 1,9 тысячи литров бензина.

Самые низкие цены на бензин и дизель — без привязки к зарплатам — в Казахстане. В пересчете на рубли литр обойдётся в 34,3 и 33,6 рубля соответственно.

Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах, в пересчете на российскую валюту 162,3 рубля за литр. Далее следуют Дания, Португалия, Финляндия и Греция, где литр бензина обойдется дороже 147 рублей. В большинстве стран бензин дорогой из-за высоких налогов на топливо, уточняется в рейтинге.

Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции – 145,3 рубля за литр. Также более 130 рублей за литр дизельного топлива нужно заплатить в Великобритании, Бельгии, Финляндии, Италии и Нидерландах.

Во всех странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин в первом полугодии выросли. Наиболее существенно — в Словении и Польше, почти на 20%. Рост более чем на 15% наблюдается в 17 странах. Самая низкая динамика в России, Норвегии и в Белоруссии, где рост составил 4%, 10,9% и 11,1% соответственно.

Эксперты РИА Рейтинг не исключают, что до конца года цена нефти испытает несколько резких колебаний как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. В среднем за этот год она будет примерно на 20-30% больше, чем в прошлом году. Следует ожидать увеличения и среднегодовых цен на нефтепродукты, но в меньшем масштабе, заключается в рейтинге.

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