МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян на газификацию домовладения. Об этом он рассказал в комментарии RT. "Газпром газификация" стала единым оператором газификации в 66 регионах

"Прекрасная инициатива, я поддерживаю <…> дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты", — отметил он.

Рязанский напомнил, что подведение газа к дому требует не только больших вложений, но и много времени.

"Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", — заключил сенатор.