В Совфеде поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию
Сенатор Рязанский выступил за идею компенсировать траты россиян на газификацию
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею о компенсации в будущем расходов россиян на газификацию домовладения. Об этом он рассказал в комментарии RT.
"Прекрасная инициатива, я поддерживаю <…> дать возможность тем, кто самостоятельно начал эти процедуры, компенсировать их затраты", — отметил он.
Рязанский напомнил, что подведение газа к дому требует не только больших вложений, но и много времени.
"Это хлопотное, требующее определенных знаний и специальной подготовки дело. Поэтому то, что государство берет на себя эти затраты и хлопоты, я могу только всецело поддерживать", — заключил сенатор.
https://1prime.ru/energy/20210727/834307208.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте